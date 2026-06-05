Calcio | Torneo delle Contrade di Pietrasanta Pontestrada fa festa La Marina si arena

Notizia in breve

Nel torneo delle Contrade di Pietrasanta, Pontestrada ha vinto 2-1 contro La Marina. La partita si è giocata con Pontestrada in campo con Bartelletti, Mazzei, Gaina, Bianchini, Favret, Mancini, Cancogni, Celentano, Moriconi, Landi e Macchiarini. La Marina ha segnato un solo gol, mentre Pontestrada ha segnato due reti. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra di casa.