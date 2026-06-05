Calcio | Torneo delle Contrade di Pietrasanta Pontestrada fa festa La Marina si arena
Nel torneo delle Contrade di Pietrasanta, Pontestrada ha vinto 2-1 contro La Marina. La partita si è giocata con Pontestrada in campo con Bartelletti, Mazzei, Gaina, Bianchini, Favret, Mancini, Cancogni, Celentano, Moriconi, Landi e Macchiarini. La Marina ha segnato un solo gol, mentre Pontestrada ha segnato due reti. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra di casa.
pontestrada 2 la marina 1 PONTESTRADA: Bartelletti, Mazzei (Genovesi), Gaina, Bianchini, Favret, Mancini (Galeotti), Cancogni, Celentano (Giannoni), Moriconi, Landi (Pardini), Macchiarini. All. Galeotti. LA MARINA: Ceragioli, Balduini, Sodini F., Puccetti, Luisi, De Witt, Serrouk, Cancogni (Pierotti), Crovi, Giovannini, Sodini L.. All. Sodini S.. Reti: 6’ pt Macchiarini, 20’ Landi; 20’ st Pierotti. PIETRASANTA – Quella che era una sorta di finale anticipata, tra i campioni in carica del Pontestrada e i pluricampioni de La Marina, va al Pontestrada (nella foto) che stacca così il pass per la semifinale, il prossimo 13 giugno, del Torneo delle Contrade del Carnevale di Pietrasanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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23° Torneo di calcio delle contrade del Carnevale di Pietrasanta 1/4 finale (3) • Pontestrada-La Marina 2-1 Stasera Africa Macelli-Il Tiglio/La Beca Stadio XIX Settembre, inizio 21,30 Ingresso omaggio per ragazzi fino a 14 anni e adulti over 70; per t facebook
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