Calcio | torneo delle Contrade di Pietrasanta Brancagliana avanti La Marina agli spareggi
Nel torneo delle Contrade di Pietrasanta, Brancagliana è in vantaggio con una vittoria per 2-0 contro la Marina. La partita si è conclusa con i gol di Pili e Luisi. La formazione di Brancagliana include anche Maihlescu, Pucci, Baldi, Lazzeri e Poli An. La Marina si prepara ora agli spareggi per tentare di recuperare il risultato.
brancagliana 2 la marina 0 BRANCAGLIANA: Pili, Luisi, Maihlescu, Pucci, Baldi (Fiocco), Lazzeri (Ulivi), Poli An., Bartelloni, Cagnoni (Chereches) Mataj (Poli Al.), Laaribi (Puccetti). All. Casini. LA MARINA: Ceragioli, Balduini, Puccetti, Sodini F., Luisi, Mandoli, Riccó, Sodini L., Cancogni, Serrouk, Marsalli. All. Sodini S.. Reti: 30’ pt Mataj; 49’ st Puccetti. Note: espulsi Poli An.; Riccò. PIETRASANTA – Brancagliana ok. La Marina, grande e storica protagonista del Torneo delle Contrade del Carnevale di Pietrasanta, rimandata allo spareggio per gaudagnarsi la fase ad eliminazione diretta. Partita a ritmi blandi, che si stappa alla mezz’ora quando Bartelloni crossa in area per Mataj che stoppa il pallone e buca la rete avversaria di sinistro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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