Calcio | torneo delle Contrade di Pietrasanta Brancagliana avanti La Marina agli spareggi

Notizia in breve

Nel torneo delle Contrade di Pietrasanta, Brancagliana è in vantaggio con una vittoria per 2-0 contro la Marina. La partita si è conclusa con i gol di Pili e Luisi. La formazione di Brancagliana include anche Maihlescu, Pucci, Baldi, Lazzeri e Poli An. La Marina si prepara ora agli spareggi per tentare di recuperare il risultato.