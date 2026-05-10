calcio contrade di pietrasanta caccia al trono del pontestrada

È tutto pronto al "XIX Settembre" per il 23° Torneo di calcio delle contrade del Carnevale di Pietrasanta, ultimo atto del palinsesto in maschera targato 2026 per la "Piccola Atene" organizzato dal Comune, attraverso l’assessorato allo sport e tradizioni popolari, in collaborazione con il Comitato provinciale della Lega Calcio Uisp. Domani alle 21,15 il campione in carica Pontestrada di mister Galeotti se la vedrà con La Collina, gara valida per il girone A, in quello che sarà l’incontro che darà il via alla caccia al trofeo. Martedì per il gruppo B in campo La Marina e La Lanterna mentre mercoledì sarà la volta di Africa Macelli e Antichi Feudi per il girone C.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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