CALCIO serie d | il tecnico al posto di graffiedi Il Progresso riparte da Cattani | Colpiti dalle sue ambizioni

Il Progresso ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Francesco Cattani come nuovo allenatore, sostituendo Graffiedi. La squadra riparte con questa scelta, che si è resa nota nelle ultime ore. Cattani prende il comando della formazione dopo aver manifestato ambizioni chiare, che hanno colpito la dirigenza. La decisione segna un cambio di rotta per il club, che mira a migliorare le proprie prestazioni nella serie D.

La notizia era nell’aria, ma da qualche ora è diventata ufficiale. Francesco Cattani è il nuovo allenatore del Progresso (serie D). Modenese classe 1971, Cattani approda a Castel Maggiore dopo le esperienze con il settore giovanile del Sassuolo e con le prime squadre di Castelvetro, Cittadella Vis Modena, Virtus Castelfranco e Terre di Castelli. A lui andrà l’arduo compito di non far rimpiangere l’allenatore uscente Mattia Graffiedi che, dopo lo storico decimo posto centrato nella stagione appena conclusa, ha deciso di intraprendere nuove avventure professionali. "Di Cattani ci ha colpito l’umiltà, l’ambizione, la competenza e, in particolar modo, il grande entusiasmo ed il profilo professionale ed umano – commenta il presidente del Progresso, Maurizio Giacobazzi –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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