CALCIO serie d | il tecnico al posto di graffiedi Il Progresso riparte da Cattani | Colpiti dalle sue ambizioni

Da sport.quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Progresso ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Francesco Cattani come nuovo allenatore, sostituendo Graffiedi. La squadra riparte con questa scelta, che si è resa nota nelle ultime ore. Cattani prende il comando della formazione dopo aver manifestato ambizioni chiare, che hanno colpito la dirigenza. La decisione segna un cambio di rotta per il club, che mira a migliorare le proprie prestazioni nella serie D.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La notizia era nell’aria, ma da qualche ora è diventata ufficiale. Francesco Cattani è il nuovo allenatore del Progresso (serie D). Modenese classe 1971, Cattani approda a Castel Maggiore dopo le esperienze con il settore giovanile del Sassuolo e con le prime squadre di Castelvetro, Cittadella Vis Modena, Virtus Castelfranco e Terre di Castelli. A lui andrà l’arduo compito di non far rimpiangere l’allenatore uscente Mattia Graffiedi che, dopo lo storico decimo posto centrato nella stagione appena conclusa, ha deciso di intraprendere nuove avventure professionali. "Di Cattani ci ha colpito l’umiltà, l’ambizione, la competenza e, in particolar modo, il grande entusiasmo ed il profilo professionale ed umano – commenta il presidente del Progresso, Maurizio Giacobazzi –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio serie d il tecnico al posto di graffiedi il progresso riparte da cattani colpiti dalle sue ambizioni
© Sport.quotidiano.net - CALCIO serie d: il tecnico al posto di graffiedi. Il Progresso riparte da Cattani: "Colpiti dalle sue ambizioni»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La Roma dei cento anni riparte dalle sue leggende: Ryan Friedkin prepara il ritorno simultaneo di Totti e GianniniLa proprietà americana della Roma ha deciso di riportare in squadra due ex campioni, Totti e Giannini, per celebrare il centenario del club.

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Il Napoli resta aggrappato al campionato e alle sue ambizioni”

Argomenti più discussi: Il Progresso conferma un matrimonio ormai storico!; Ecco il nuovo mister del Progresso!; Dilettanti – Serie D – Cattani sale di categoria, allenerà il Progresso; Davide Marchini.

progresso calcio serie d ilCALCIO serie d: il tecnico al posto di graffiedi. Il Progresso riparte da Cattani: Colpiti dalle sue ambizioniLa notizia era nell’aria, ma da qualche ora è diventata ufficiale. Francesco Cattani è il nuovo allenatore del Progresso ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web