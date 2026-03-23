Gazzetta dello Sport | Il Napoli resta aggrappato al campionato e alle sue ambizioni

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli resta aggrappato al campionato e alle sue ambizioni. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, esiste ancora un margine — piccolo o grande che sia — e Antonio Conte è deciso a giocarselo fino in fondo, senza lasciare nulla di intentato. Otto partite, otto finali, in una corsa in cui fermarsi significherebbe uscire definitivamente dai giochi, come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport. Il tecnico azzurro guarda avanti con lucidità e determinazione: il primo obiettivo resta il sorpasso al Milan, un traguardo concreto che può riaccendere ulteriormente le ambizioni della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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