Il pittore Fernando Mangone insignito del Premio Internazionale Eccellenze del Territorio
Un pittore è stato premiato con il riconoscimento internazionale “Eccellenze del Territorio” dal Lions International – Distretto 108YA. La cerimonia si è svolta nei territori di Capaccio, Eboli, Agropoli, Castellabate e Battipaglia, coinvolgendo rappresentanti delle comunità locali. Il premio viene assegnato a persone che si sono distinte per il loro contributo nel campo culturale e artistico.
Il Lions International – Distretto 108YA celebra talento, visione e impegno culturale nei territori di Capaccio, Eboli, Agropoli, Castellabate e Battipaglia. Questa mattina, nell’Aula consiliare del Comune di Eboli, il pittore Fernando Mangone è stato insignito del Premio Internazionale “ Eccellenze del Territorio”, promosso dal Lions International – Distretto 108YA nell’ambito del service dedicato alla valorizzazione delle migliori espressioni professionali, artistiche e imprenditoriali del territorio. L’iniziativa si pone l’obiettivo di riconoscere e sostenere personalità che, attraverso il proprio talento, la propria competenza e il proprio impegno quotidiano, contribuiscono in maniera concreta alla crescita sociale, culturale ed economica delle comunità locali di Capaccio, Eboli, Agropoli, Castellabate e Battipaglia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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