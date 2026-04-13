Il pittore Fernando Mangone insignito del Premio Internazionale Eccellenze del Territorio

Un pittore è stato premiato con il riconoscimento internazionale “Eccellenze del Territorio” dal Lions International – Distretto 108YA. La cerimonia si è svolta nei territori di Capaccio, Eboli, Agropoli, Castellabate e Battipaglia, coinvolgendo rappresentanti delle comunità locali. Il premio viene assegnato a persone che si sono distinte per il loro contributo nel campo culturale e artistico.

Il Lions International – Distretto 108YA celebra talento, visione e impegno culturale nei territori di Capaccio, Eboli, Agropoli, Castellabate e Battipaglia. Questa mattina, nell’Aula consiliare del Comune di Eboli, il pittore Fernando Mangone è stato insignito del Premio Internazionale “ Eccellenze del Territorio”, promosso dal Lions International – Distretto 108YA nell’ambito del service dedicato alla valorizzazione delle migliori espressioni professionali, artistiche e imprenditoriali del territorio. L’iniziativa si pone l’obiettivo di riconoscere e sostenere personalità che, attraverso il proprio talento, la propria competenza e il proprio impegno quotidiano, contribuiscono in maniera concreta alla crescita sociale, culturale ed economica delle comunità locali di Capaccio, Eboli, Agropoli, Castellabate e Battipaglia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Il pittore Fernando Mangone insignito del Premio Internazionale “Eccellenze del Territorio” Il Pittore Campano Fernando Mangone riporta alla Foce del Sele la metopa arcaica dell’uomo sulla tartarugaLa Presidente della Fondazione Arte Mangone ETS: “Alla foce del Sele rinasce un’immagine millenaria tra mito e contemporaneità” È la forza arcaica... Il Pittore Campano Fernando Mangone porta l’antica Pompei in OlandaLa Presidente della Fondazione Arte Mangone ETS: “La magia della Villa dei Misteri protagonista a Norg presso Monte Giove” È la forza millenaria di...