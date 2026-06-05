Calcio La Lunigiana Fc apre una fase per i giovani
La Lunigiana FC ha annunciato l'avvio di una nuova fase dedicata ai giovani calciatori. La società di Piazza Caduti di Superga ha deciso di puntare su programmi e iniziative rivolte ai ragazzi, con l'obiettivo di sviluppare il settore giovanile. La scelta coinvolge attività specifiche per i giovani atleti, senza ulteriori dettagli sui progetti o sulle modalità di intervento. La società intende così rafforzare il proprio settore giovanile e promuovere il talento locale.
La società di Piazza Caduti di Superga Lunigiana FC, si apre una nuova fase per il futuro dei ragazzi. Dopo 4 anni dalla nascita del progetto e 11 di continuità gestionale, il Lunigiana FC avvia una nuova fase di sviluppo: non una ripartenza, ma un rilancio costruito sull’esperienza maturata sul territorio e sulla volontà di offrire ai giovani un percorso più qualificato e ambizioso. Dopo una stagione non semplice, segnata dalla riorganizzazione interna seguita alla scelta di diventare l’unica società del territorio dedicata esclusivamente al settore giovanile, il club guarda avanti con una visione chiara: mettere i ragazzi al centro. Il progetto non sarà orientato solo alla crescita tecnica, ma anche alla formazione complessiva dei giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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