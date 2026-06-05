calcio la lunigiana fc apre una fase per i giovani

Notizia in breve

La Lunigiana FC ha annunciato l'avvio di una nuova fase dedicata ai giovani calciatori. La società di Piazza Caduti di Superga ha deciso di puntare su programmi e iniziative rivolte ai ragazzi, con l'obiettivo di sviluppare il settore giovanile. La scelta coinvolge attività specifiche per i giovani atleti, senza ulteriori dettagli sui progetti o sulle modalità di intervento. La società intende così rafforzare il proprio settore giovanile e promuovere il talento locale.