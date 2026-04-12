Alla guida di Leonardo, l'azienda si prepara a una transizione con la nomina di un nuovo presidente, sostituendo l'attuale dirigente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e prevede l'ingresso di un nuovo presidente nel ruolo di vertice. La modifica avviene in un momento di cambiamenti strategici per l'azienda, che si occupa di difesa e aerospazio. La comunicazione ufficiale conferma il passaggio di consegne e i dettagli relativi alla nomina.

La sostituzione di Roberto Cingolani con Lorenzo Mariani alla guida di Leonardo (alla presidenza arriverà Francesco Macrì al posto di Stefano Pontecorvo) ha acceso polemiche e ricostruzioni spesso fantasiose, ma la linea del governo resta chiara: nessuna resa dei conti, nessuna frattura politica, solo una scelta industriale dettata dal nuovo contesto internazionale. A chiarirlo con nettezza è stato ieri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, che ha voluto riportare il dibattito su binari realistici. «Ho letto ricostruzioni fantasiose sulla scelta del governo sui vertici di Leonardo», ha sottolineato rimarcando che Cingolani «ha lavorato molto bene in questi tre anni e gode della piena fiducia del governo e, per quanto possa contare, anche della mia personale».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "In Leonardo si apre una nuova fase"

La nomina di Lorenzo Mariani apre una nuova fase per Leonardo. Soccodato spiega perchéLorenzo Mariani è stato indicato come nuovo amministratore delegato di Leonardo, aprendo così una nuova fase per il gruppo nel momento in cui il...

Il Board of Peace e il piano Kushner sono totalmente illegali: per Gaza si apre una nuova fase pericolosaL’inaugurazione del Consiglio di Pace e la presentazione di un piano di ricostruzione a Davos (Svizzera), in occasione dell’annuale riunione del...

Leonardo DiCaprio Finally Reveals the Truth About His 25 Year Old Dating Rule