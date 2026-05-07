Nel calcio di Seconda Categoria, il San Vitale conclude la stagione con un pareggio, mentre la Gragnolese si piazza in zona playoff. La squadra della Lunigiana, conosciuta come “made in Lunigiana”, ha raggiunto i playoff. Nel frattempo, il Corsanico, già promosso in Prima Categoria da alcune settimane, ha perso l’ultima partita davanti ai propri tifosi. La stagione si chiude con queste sfide e risultati.

Lo sbarco in Prima Categoria del Corsanico, già matematicamente conquistato da alcune giornate, si chiude con una sconfitta davanti ai propri tifosi. A fermare la marcia trionfale è stata la matricola terribile Gragnolese che all’ultima curva utile si aggiudica i playoff, ma non è soltanto una qualificazione agli spareggi promozione, ma qualcosa di più profondo, che parla di identità e appartenenza. La Gragnolese chiude la stagione regolare al quarto posto e si prende la scena nell’ultima giornata della regular season. Un successo che certifica la crescita della matricola terribile costruita dal duo Pennucci–Trasatti e fondata su un principio sempre più raro: un gruppo composto interamente da giocatori “ made in Lunigiana “.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Seconda Categoria il San Vitale saluta i tifosi con un pareggio. La Gragnolese sale sul treno playoff. Una squadra “made in Lunigiana“

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