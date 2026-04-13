Calcio femminile Andrea Soncin | Siamo carenti a livello di gol ma ho fiducia massima

Domani alle 18 si gioca una partita importante per la nazionale femminile di calcio. L'allenatore ha commentato il momento della squadra, evidenziando una carenza nel numero di gol segnati finora. Nonostante questa difficoltà, ha espresso fiducia nella capacità delle giocatrici di migliorare e di affrontare al meglio la sfida. La preparazione è stata dedicata a rafforzare l’attacco e a mantenere alta la concentrazione in vista dell'incontro.

Giornata di vigilia per la Nazionale italiana di calcio femminile, che scenderà in campo domani (alle 18.15) a Leskovac contro la Serbia nel terzo incontro del girone di qualificazione per i Mondiali 2027. Le azzurre, dopo aver raccolto un solo punto nel doppio impegno casalingo contro Svezia e Danimarca, sono ormai spalle al muro e devono fare punteggio pieno o quasi nelle ultime quattro gare per provare ad ottenere il primo posto nel gruppo 1 che garantirebbe il pass diretto per la fase finale della Coppa del Mondo senza dover passare dai playoff. “ Intensità, solidità e continuità. Nelle prime due partite siamo andate un po’ per fasi, ci sono mancate continuità e solidità nel comprendere e anticipare l’eventuale pericolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “Siamo carenti a livello di gol, ma ho fiducia massima” Andrea Soncin: “Siamo ancora in corsa per qualificarci, vogliamo andare in Brasile”L’Italia ha pareggiato contro la Danimarca per 1-1 a Vicenza nel secondo match delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027: il CT... Leggi anche: Conferenza stampa Knutsen pre Bodo Inter: «Ho grande fiducia: mi aspetto una partita dura ed equilibrata. Siamo al livello! Sul VAR….»