La Valsanterno ha confermato di voler mantenere la stessa formazione della scorsa stagione in Eccellenza, come annunciato dal direttore sportivo. La squadra è già composta e pronta per affrontare il campionato, con l’obiettivo di ottenere una salvezza tranquilla. La strategia è quella di giocare d’anticipo, consolidando il gruppo già collaudato e riducendo così i cambi rispetto alla stagione precedente.

La scorsa settimana il direttore sportivo della Valsanterno Daniele Maiardi l’aveva anticipato: "Cercheremo di confermare lo zoccolo duro della squadra in vista della stagione in Eccellenza ". Maiardi è partito da qui, la prima mossa è stato confermare il tecnico Alberto Benazzi, il vice Ianniciello e l’allenatore dei portieri Truppi. Poi è passato alla squadra, a quei giocatori che costituiranno l’ossatura del gruppo che andrà a caccia della permanenza in Eccellenza. Il prossimo torneo si preannuncia come uno dei più difficoltosi della storia. Ai nastri di partenza il Rimini, l’Imolese se non verrà ripescata, e nello stesso girone pure la Spal che non ha passato lo scoglio degli spareggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio Eccellenza: squadra già fatta per cercare di ottenere una tranquilla salvezza. La Valsanterno gioca d’anticipo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Akragas in Eccellenza: Gioia, Emozioni e Festa per una Promozione Meritata

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calcio Eccellenza, il capitano Alpi sarà alla 22esima stagione. Valsanterno al lavoro. Obiettivo la salvezza

Eccellenza, l’Osimana si gioca il pass per i playoff. Fabriano per la salvezzaInizia la fase decisiva del campionato di Eccellenza con tre giornate ancora da disputare.

Temi più discussi: Calcio Eccellenza: squadra già fatta per cercare di ottenere una tranquilla salvezza. La Valsanterno gioca d’anticipo; Scheda squadra Città di Formia Calcio; Scheda squadra Orceana Calcio; Scheda squadra Osteria Grande.

Calcio: la Gaviese in paradiso: è promossa in Eccellenza x.com

Calcio Eccellenza: squadra già fatta per cercare di ottenere una tranquilla salvezza. La Valsanterno gioca d’anticipoLa scorsa settimana il direttore sportivo della Valsanterno Daniele Maiardi l’aveva anticipato: Cercheremo di confermare lo zoccolo duro della ... sport.quotidiano.net

Ho ereditato un dipartimento di 40 persone e il team non ha alcuna eccellenza operativa. Da dove inizio? reddit

Calcio Eccellenza, il capitano Alpi sarà alla 22esima stagione. Valsanterno al lavoro. Obiettivo la salvezzaDopo avere dominato il campionato di Promozione, i romagnoli avranno ancora in panchina mister Benazzi. msn.com