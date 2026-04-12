Inizia la fase decisiva del campionato di Eccellenza con tre giornate ancora da disputare. L’Osimana si gioca la possibilità di accedere ai playoff affrontando in casa la Trodica, mentre Fabriano cerca di mantenere la posizione in classifica per evitare la retrocessione. La partita tra le due squadre si svolgerà allo stadio Diana e rappresenta un momento cruciale nel percorso verso la fine del torneo.

Inizia la volata finale in Eccellenza. Tre giornate alla fine, tutto in bilico. Per i playoff sfida importante quella del Diana tra Osimana e Trodica. Ultima chiamata per i giallorossi (che hanno trionfato nel campionato regionale Juniores) che devono puntare solo alla vittoria e sperare anche se l’impresa è ostica. Per le qualità dell’avversario, un Trodica grandi nomi e che staziona sul podio, ma anche per le assenze nella formazione osimana (tra infortuni e quattro squalificati, Persiani, Domizi, Buonaventura ed Ercoli). Jesina a Civitanova senza tifosi per il divieto di trasferta, ma con la voglia di tornare alla vittoria dopo oltre due mesi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza, l’Osimana si gioca il pass per i playoff. Fabriano per la salvezza

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