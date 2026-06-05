Calcio e solidarietà | le leggende Bettega e Braida a Vignale
Bettega e Braida sono stati protagonisti di una serata a Villa Morneto dedicata al calcio e alla solidarietà. Durante l’evento, i due ex calciatori hanno incontrato il pubblico e partecipato a iniziative benefiche. La serata ha raccolto fondi per sostenere progetti umanitari, senza specificare le cause. Sono state presentate attività per promuovere il calcio italiano e sostenere cause sociali.
Come potranno Bettega e Braida rilanciare il calcio italiano? Quali cause umanitarie finanzierà concretamente la serata a Villa Morneto? Perché l'evento si terrà proprio durante l'apertura dei Mondiali? Cosa accadrà se l'Italia non riuscirà a tornare ai vertici??? In Breve Evento presso Villa Morneto l'11 giugno 2026 alle ore 20 Partecipazione di Oscar Damiani insieme a Bettega e Braida Raccolta fondi per otto aree LCIF tra cui diabete e cancro pediatrico Preno . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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