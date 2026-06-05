Calcio e solidarietà | le leggende Bettega e Braida a Vignale

Notizia in breve

Bettega e Braida sono stati protagonisti di una serata a Villa Morneto dedicata al calcio e alla solidarietà. Durante l’evento, i due ex calciatori hanno incontrato il pubblico e partecipato a iniziative benefiche. La serata ha raccolto fondi per sostenere progetti umanitari, senza specificare le cause. Sono state presentate attività per promuovere il calcio italiano e sostenere cause sociali.