Venerdì 29 maggio 2026 alle 20 si terrà la seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’ al Maradona. L’evento coinvolge sport, spettacolo e solidarietà, con ospiti internazionali, artisti e leggende del calcio. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e vedrà la partecipazione di vari protagonisti del mondo dello sport e dello spettacolo. La manifestazione è prevista come un’occasione per unire diverse discipline e promuovere iniziative benefiche.

Napoli si prepara ad accogliere una grande serata di sport, spettacolo e solidarietà in occasione della seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’, in programma venerdì 29 maggio 2026 ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. La manifestazione si arricchisce della presenza di Jibril Al Rajoub, Presidente della Federazione Calcistica Palestinese e figura di riferimento dello sport palestinese a livello internazionale e di Mona Abuamara, Ambasciatrice della Palestina, a testimonianza del forte valore simbolico e istituzionale dell’iniziativa. La loro partecipazione conferma il messaggio di pace, inclusione e cooperazione tra i popoli promosso attraverso lo sport e la solidarietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Il Derby dei Campioni’: sport, spettacolo e solidarietà al Maradona con ospiti internazionali, artisti, leggende del calcio

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Il Derby dei Campioni sport, spettacolo e solidarietà allo stadio Maradona di Napoli

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