Domani alle 20:30 nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli si svolge una partita benefica chiamata La Notte dei leoni. Le squadre in campo sono Napoli Legends and Friends e Legends Resto del Mondo and Friends. L’evento è organizzato per raccogliere fondi a favore del reparto di pediatria dell’ospedale Santobono.

Domani alle ore 20:30 lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospiterà la sfida benefica denominata La Notte dei leoni, un evento che vedrà contrapposte le squadre Napoli Legends and Friends e Legends Resto del Mondo and Friends. L’iniziativa sportiva punta a raccogliere fondi per due realtà locali estremamente delicate: la ricostruzione del teatro situato all’interno del carcere minorile di Nisida e il sostegno alla fondazione Santobono-Pausilipon. I cittadini potranno contribuire alla causa inviando un semplice messaggio con un contributo di due euro al numero 45590. La gestione tecnica dell’incontro sarà affidata a Fabio Maresca, mentre Giovanna Sannino assumerà il ruolo di madrina della manifestazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, le leggende tornano al Maradona: calcio per il Santobono

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