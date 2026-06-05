Calcio e beneficenza Nazionale cantanti in campo a Formigine Moreno sfida Ballotta | Un gol per Avap

Una partita di calcio tra la nazionale dei cantanti e un team di ex calciatori si è svolta a Formigine, con scopo benefico. Durante l’evento, un cantante ha segnato gol contro Dida e Buffon, e ha eseguito un tunnel a Nedved, attirando attenzione. Il cantante ha sfidato un ex portiere, proponendo di segnare un gol per la raccolta fondi a favore di un’associazione. L’iniziativa ha coinvolto pubblico e partecipanti, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause benefiche.

Ha segnato gol da applausi a Dida e Buffon, ha fatto un tunnel a Nedved che ha fatto il giro del mondo, anche per la reazione scomposta dell’ex juventino. Moreno Donadoni – in arte semplicemente Moreno (foto) – è sicuramente fra i componenti più attesi della Nazionale Cantanti, che stasera alle 19 allo stadio ’Pincelli’ di Formigine sfiderà la selezione ’Formiginebatticuore’ nell’omonima partita benefica per raccogliere fondi in favore dell’Avap di Formigine, destinati all’acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto di sangue e organi. Classe ’89, genovese doc, Moreno incanta i giovani con le sue ’barre’ da rapper e freestyler e in... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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