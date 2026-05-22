Nazionale Cantanti L’atteso ritorno a Formigine il 5 giugno

Il 5 giugno, una comunità si prepara ad accogliere un evento musicale di rilievo. Si tratta del ritorno di una band di cantanti nazionali che, in passato, ha portato entusiasmo e coinvolgimento tra i partecipanti. L’evento si svolgerà a Formigine e vede coinvolte diverse persone e associazioni locali. La manifestazione ha come obiettivo principale raccogliere fondi per una causa benefica, coinvolgendo il pubblico in una giornata dedicata alla musica e alla solidarietà.

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Lo sport che unisce, la musica che accelera il passo della solidarietà e un’intera comunità pronta a mobilitarsi per una causa nobile. Segnatevi la data: il prossimo 5 giugno, alle 19, lo stadio comunale Franco Pincelli di Formigine si trasformerà nel palcoscenico di un grande evento benefico. Stiamo parlando della sfida calcistica tra la Nazionale Italiana Cantanti e la neonata formazione locale Formigine Batti Cuore. L’iniziativa, promossa dal Real Formigine con il patrocinio del Comune, punta a riempire gli spalti per una missione vitale: l’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto all’ Avap di Formigine per finanziare l’acquisto di una nuova autovettura, appositamente allestita e attrezzata per il trasporto d’urgenza di organi e sangue in caso di necessità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nazionale Cantanti L’atteso ritorno a Formigine il 5 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Nazionale Italiana Cantanti scende in campo a Formigine per umna partita benficaIl prossimo 5 giugno, alle ore 19, lo Stadio comunale "Franco Pincelli" di Formigine ospiterà un grande momento di solidarietà: l'incontro tra la... Scaletta Eurovision 2026: l’ordine dei cantanti e gli orari della prima semifinale, atteso Sal da VinciL'Eurovision Song Contest parte ufficialmente con la prima semifinale con 15 paesi che si contenderanno 10 posti. Perché in Italia abbiamo abbiamo questa tendenza negli ultimi 50/40 anni di far doppiare youtubers, cantanti, rappers, influencers, conduttori televisivi, ecc…di cui la maggior parte dei casi fanno schifo, e tra l’altro impedendo la nascita di una nuova generazio reddit Allo stadio Maradona torna il Derby dei Campioni: in campo Nazionale Cantanti e Palestina per la beneficenzaIl grande cuore di Napoli torna a battere sul prato dello Stadio Diego Armando Maradona. Il prossimo 29 maggio 2026, alle ore 20:45, l'impianto di Fuorigrotta ... cronachedellacampania.it Sport e solidarietà con la Nazionale cantantiIl Comune di Gatteo ha accolto con grande soddisfazione il ritorno della Nazionale Italiana Cantanti a Gatteo Mare, confermando un legame ormai consolidato che negli anni ha portato la località a ... ilrestodelcarlino.it