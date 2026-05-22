Nazionale Cantanti L’atteso ritorno a Formigine il 5 giugno

Da sport.quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 giugno, una comunità si prepara ad accogliere un evento musicale di rilievo. Si tratta del ritorno di una band di cantanti nazionali che, in passato, ha portato entusiasmo e coinvolgimento tra i partecipanti. L’evento si svolgerà a Formigine e vede coinvolte diverse persone e associazioni locali. La manifestazione ha come obiettivo principale raccogliere fondi per una causa benefica, coinvolgendo il pubblico in una giornata dedicata alla musica e alla solidarietà.

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Lo sport che unisce, la musica che accelera il passo della solidarietà e un’intera comunità pronta a mobilitarsi per una causa nobile. Segnatevi la data: il prossimo 5 giugno, alle 19, lo stadio comunale Franco Pincelli di Formigine si trasformerà nel palcoscenico di un grande evento benefico. Stiamo parlando della sfida calcistica tra la Nazionale Italiana Cantanti e la neonata formazione locale Formigine Batti Cuore. L’iniziativa, promossa dal Real Formigine con il patrocinio del Comune, punta a riempire gli spalti per una missione vitale: l’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto all’ Avap di Formigine per finanziare l’acquisto di una nuova autovettura, appositamente allestita e attrezzata per il trasporto d’urgenza di organi e sangue in caso di necessità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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