La Nazionale Italiana Cantanti scende in campo a Formigine per umna partita benfica

Il 5 giugno alle 19 presso lo stadio comunale di Formigine si terrà un evento sportivo con scopo benefico. La Nazionale Italiana Cantanti scenderà in campo contro la formazione locale Batti Cuore. L'incontro si svolgerà nel pomeriggio e sarà aperto al pubblico, con l’obiettivo di raccogliere fondi per iniziative di solidarietà. L’evento coinvolge artisti e atleti, che si uniscono per una causa comune in un contesto di sport e comunità.

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