Calano furti e rapine due denunce per violenza di genere al giorno | i numeri sui delitti nel casertano

Nel periodo tra maggio 2025 e maggio 2026, nel casertano si registra un calo dei reati, in particolare di furti e rapine. Gli arresti e le denunce sono aumentati rispetto all’anno precedente. Tuttavia, si registrano in media due denunce giornaliere per violenza di genere. I dati sono stati comunicati dal comando provinciale dei carabinieri.

Aumentano arresti e denunce, calano i reati in particolare i furti e le rapine. E' questo il dato confermato dal comando provinciale dei carabinieri di Caserta nell'ultimo anno, nel periodo tra il 25 maggio 2025 e il 25 maggio 2026.Delittuosità in calo del 7,23%Stando ai numeri, resi noti in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Argomenti più discussi: Calano le rapine ma restano invariati i furti: in un anno oltre 8.800 chiamate al 112. I dati dei Carabinieri nel Goriziano; Calano i furti che sono ancora un terzo dei reati totali ma aumentano i danneggiamenti; Carabinieri, un anno a tutto campo. Denunce in calo in provincia. Aumentano risse e aggressioni, 169 arresti nel giro di un anno; Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, c'è il bando: più risorse e contributi fino a 15 mila euro.

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