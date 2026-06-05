calafiori chiamata real e il como spera di tenere paz sul lago

Un calciatore di 20 anni, chiamato in modo simile a un noto ex campione, è stato contattato dal Real Madrid. La società madridista sta valutando un possibile trasferimento. Nel frattempo, il Como spera di trattenere un giocatore chiave, Paz, ancora in forza al club. Non ci sono ancora conferme ufficiali né dettagli sui termini dell’eventuale accordo.

Vent’anni dopo il Pallone d’Oro Fabio Cannavaro un altro difensore italiano di piede mancino potrebbe approdare nel club più vincente al mondo. Josè Mourinto, infatti, vorrebbe alle proprie dipendenze quel Riccardo Calafiori allenato e svezzato ai tempi della Roma. Occhio al ritorno di fiamma, anche se l’Arsenal non sembra troppo propenso a dare il via libera alla partenza del gioiello romano, che però sembra allettato dalla possibilità di indossare la camiseta blanca. Intanto ieri Denzel Dumfries ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto fino al 2030 col Real Madrid, che l’ha strappato all’Inter pagando la clausola rescissoria da 20 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Calafiori REFUSES To Sign A Premier League Trophy

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C'è stato un contatto (da parte del Real Madrid) con chi è vicino a Calafiori qualche settimana fa - Fabrizio Romano (Tier 1) reddit

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