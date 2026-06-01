Como Real Madrid nei dialoghi per Nico Paz spunta il nome di César Palacios
Il Como sta considerando il profilo di César Palacios nel caso Nico Paz. Nei colloqui con il Real Madrid, è stato menzionato anche il nome del centrocampista. La società rossoblù sta valutando questa opzione come possibile alternativa o complemento all’acquisto del giocatore spagnolo. Non sono stati forniti dettagli sui termini delle trattative o sulle tempistiche. La trattativa con il Real Madrid prosegue e coinvolge più profili.
Caso Nico Paz, il Como adesso valuta anche il profilo di César Palacios: spunta un nuovo nome nei contatti col Real Madrid. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il nome di César Palacios è entrato nelle discussioni tra Como e Real Madrid legate al futuro di Nico Paz. Il trequartista classe 2004 è molto apprezzato dal club lariano, che lo considera un profilo ideale per proseguire il progetto tecnico impostato negli ultimi anni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il Real, come da tradizione, sarebbe disposto a trattare ma mantenendo comunque un certo controllo sul percorso del giovane talento del Castilla, formula già utilizzata in altre operazioni con club europei. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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