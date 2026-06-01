Il Como sta considerando il profilo di César Palacios nel caso Nico Paz. Nei colloqui con il Real Madrid, è stato menzionato anche il nome del centrocampista. La società rossoblù sta valutando questa opzione come possibile alternativa o complemento all’acquisto del giocatore spagnolo. Non sono stati forniti dettagli sui termini delle trattative o sulle tempistiche. La trattativa con il Real Madrid prosegue e coinvolge più profili.

Caso Nico Paz, il Como adesso valuta anche il profilo di César Palacios: spunta un nuovo nome nei contatti col Real Madrid. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il nome di César Palacios è entrato nelle discussioni tra Como e Real Madrid legate al futuro di Nico Paz. Il trequartista classe 2004 è molto apprezzato dal club lariano, che lo considera un profilo ideale per proseguire il progetto tecnico impostato negli ultimi anni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il Real, come da tradizione, sarebbe disposto a trattare ma mantenendo comunque un certo controllo sul percorso del giovane talento del Castilla, formula già utilizzata in altre operazioni con club europei. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como Real Madrid, nei dialoghi per Nico Paz spunta il nome di César Palacios

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