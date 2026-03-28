Nico Paz Real Madrid ormai non sembrano esserci più dubbi sul destino dell’argentino | prevista questa mossa in estate Como avvisato

Il futuro di Nico Paz, attualmente al Como, sembra ormai definito, con il trasferimento al Real Madrid previsto per questa estate. Le trattative tra i due club sono in corso e si ipotizza che l’accordo sia ormai vicino. Con l’apertura del mercato estivo, le operazioni di trasferimento tra le principali squadre europee stanno prendendo forma e si attendono sviluppi ufficiali.

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