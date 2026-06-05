Calabria fondi per spiagge pulite e accessibili | ecco le graduatorie

In Calabria sono state pubblicate le graduatorie relative ai fondi destinati alla pulizia e all'accessibilità delle spiagge. Alcuni comuni hanno ottenuto finanziamenti per interventi di pulizia, mentre altri riceveranno contributi per migliorare l'accessibilità delle spiagge pubbliche. La distribuzione dei fondi avverrà secondo le graduatorie ufficiali, che indicano i territori ammessi e le somme assegnate. I dettagli specifici sui comuni e gli importi non sono stati ancora divulgati.

Quali comuni calabresi hanno ottenuto i fondi per la pulizia?. Come verranno distribuiti i contributi per l'accessibilità alle spiagge?. Perché le richieste dei sindaci superano i fondi disponibili?. Dove si possono consultare le graduatorie ufficiali degli assegnatari?.? In Breve Contributi fino a 4.000 euro per sicurezza e accessibilità disabili.. Assegnazione fondi secondo ordine cronologico e ordinanze Protezione Civile 1180 e 1181.. Distribuzione fondi pulizia spiagge libere basata sulla superficie degli arenili dichiarata.. Interventi mirati alla stagione balneare 2026 secondo legge regionale 1098.. La Regione Calabria finanzia la pulizia e l’accessibilità delle spiagge per la stagione 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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