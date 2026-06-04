Calabria | fondi per spiagge pulite e accessibilità verso il 2026

La regione Calabria ha approvato un piano di finanziamenti destinato alla pulizia delle spiagge e al miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità, con scadenza nel 2026. Sono stati assegnati fondi a vari comuni calabresi, anche se non sono stati specificati i nomi. I contributi per l’accessibilità verranno distribuiti in base a criteri ancora da definire, con l’obiettivo di favorire interventi nelle aree più frequentate e di maggiore bisogno.

Quali comuni calabresi hanno ottenuto i fondi per la pulizia?. Come verranno distribuiti i contributi per l'accessibilità dei disabili?. Perché le richieste dei comuni hanno superato i fondi disponibili?. Quali aree avranno la priorità secondo le ordinanze della Protezione Civile?.? In Breve Contributi per disabilità fino a 4.000 euro per singola richiesta comunale.. Assegnazione fondi accessibilità basata su ordine cronologico e ordinanze Protezione civile.. Interventi basati sulla legge regionale 1098 per la gestione costiera.. Graduatorie e dettagli beneficiari pubblicati sul sito istituzionale e sul Burc.. La Calabria finanzia la pulizia e l’accessibilità delle spiagge per la stagione 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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