Cagliari | sole a picco e indice UV a 9 attenzione al calore

Oggi a Cagliari il sole è molto forte e l’indice UV raggiunge un livello di 9, indicando un rischio elevato di scottature. L’umidità mattutina può aumentare la sensazione di calore, rendendo il clima più afoso. Si consiglia di evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore centrali della giornata e di applicare una protezione solare ad alta copertura. È importante indossare cappelli, occhiali da sole e vestirsi con abiti leggeri, preferibilmente di colore chiaro, per ridurre l’assorbimento dei raggi UV.

Come influenzerà l'umidità mattutina la percezione del calore oggi?. Quali precauzioni specifiche servono per affrontare l'indice UV a livello 9?. Cosa cambierà nel cielo di Cagliari durante la serata?. Dove si sposterà il flusso di persone nelle ore centrali?.? In Breve Temperature tra 19°C minimi e 27°C massimi con umidità mattutina al 74%. Venti occidentali moderati a 10 kmh garantiscono mare calmo e aria in movimento. Cielo prevalentemente nuvoloso in serata con probabilità di rovesci al 10%. Indice UV a livello 9 richiede protezione solare per attività costiere e parchi. Sole a picco su Cagliari e clima estivo in arrivo oggi 5 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Cagliari, sole e mite brezza: attenzione all’indice UV molto altoA Cagliari oggi il cielo è sereno e soffia una brezza leggera, mentre l’indice UV si attesta su livelli molto alti.

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Quanto caldo ha fatto oggi? Settima puntata. Abbiamo raggiunto il picco di questa prima ondata di caldo subtropicale. Già oggi rovesci e temporali hanno interessato le zone prealpine, ma non solo, delle regioni orientali, in particolare tra Veneto e Friuli. È il pri x.com