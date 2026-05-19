Cagliari sole e mite brezza | attenzione all’indice UV molto alto

A Cagliari oggi il cielo è sereno e soffia una brezza leggera, mentre l’indice UV si attesta su livelli molto alti. La situazione richiede particolare attenzione alle ore più calde per evitare scottature e danni alla pelle. Le temperature notturne si prevedono in calo, offrendo un po’ di sollievo dopo le giornate di caldo. Le previsioni meteo indicano condizioni di stabilità e poche variazioni nel corso della giornata, con un clima generalmente soleggiato.

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? Punti chiave Come proteggere la pelle con un indice UV così elevato?. Quali sono le temperature previste per la notte a Cagliari?. Dove si concentreranno le nuvole passeggere durante la giornata?. Quando la probabilità di pioggia scenderà allo zero in provincia?.? In Breve Temperature tra 16 e 22 gradi con umidità al 60% a Cagliari.. Vento da nord-ovest a 12 mph mitiga il calore in città.. Probabilità di pioggia al 20% con calo allo 0% durante la notte.. Indice UV a 8 richiede protezione solare per i cittadini in centro.. Il martedì 19 maggio 2026 a Cagliari si presenta con un cielo parzialmente soleggiato e temperature che raggiungeranno i 22 gradi durante le ore più calde della giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, sole e mite brezza: attenzione all’indice UV molto alto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cagliari, sole battente e picco di 24°C: attenzione all’indice UV 8 Sassari sotto il sole: picco di 21°C e allerta UV alto il 29 aprile?? Cosa sapere Sassari, 29 aprile: temperature fino a 21°C e cielo terso in tutta la provincia. Cagliari, suggestioni a colori nella città del sole e del mareIl colore e la luce sono come note musicali per Cagliari. Fraseggiano e si rincorrono, possono anche improvvisare, ma regalano sempre un armonioso spettacolo. Merito di tutta quell’acqua che la ... ilmessaggero.it