Cagliari sole battente e picco di 24°C | attenzione all’indice UV 8

A Cagliari, questa mattina, si sono raggiunti i 24°C con un indice UV di 8. Le temperature elevate e il forte irraggiamento solare richiedono attenzione durante le ore più calde. La città si presenta soleggiata con condizioni di bel tempo, mentre il sole splende intensamente nel corso della giornata. È consigliato l’uso di protezioni solari e di limitare l’esposizione diretta nelle ore centrali.

? Cosa sapere Cagliari registra 24°C e indice UV 8 questo martedì 28 aprile.. L'elevato irraggiamento solare richiede protezione durante le ore centrali della giornata.. Cagliari registra 16°C in mattinata di martedì 28 aprile 2026 mentre il sole spinge verso una massima di 24°C con un indice UV a quota 8. La capitale sarda si sveglia sotto un cielo terso, senza una nuvola a macchiare l’azzurro. L’aria è asciutta, con un tasso di umidità che nelle prime ore della giornata si è fermato al 54%. Dopo una notte che ha toccato i 10°C, la primavera avanza con decisione sulle strade della città, offrendo una visibilità perfetta deve muoversi tra i quartieri o pianificare una giornata all’aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, sole battente e picco di 24°C: attenzione all’indice UV 8 Notizie correlate Indice del clima, male Caserta nella classifica del Sole 24 Ore: in Campania bene NapoliTempo di lettura: < 1 minutoBuon piazzamento di Napoli nella classifica del Sole 24 Ore relativa all’indice del clima. Leggi anche: Indice del clima 2026, Firenze lontana dalla vetta di dove si vive meglio: la classifica del Sole 24 Ore Una raccolta di contenuti Impresa del Cagliari, 3-2 all'Atalanta e salvezza in tascaIl Cagliari batte l'Atalanta 3-2 e vede la salvezza. La Dea, invece, l'Europa non la vede più: frastornata ancora dai rigori con la Lazio, perde forse per sempre l'occasione di dare una svolta e un se ... ansa.it Cagliari batte l'Atalanta 3-2: un passo decisivo verso la salvezzaIn un posticipo avvincente della 34ª giornata di Serie A, il Cagliari ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza, superando l' Atalanta con il risultato di tre a due. La partita, disputata ... it.blastingnews.com