Sopraelevazione a Burgesi in attesa del Paur il Comitato civico deposita le osservazioni

Il Comitato civico ha depositato delle osservazioni sulla richiesta di autorizzazione per la sopraelevazione e l’adeguamento della discarica di soccorso a Ugento, mentre l’iter autorizzativo prosegue. La richiesta prevede l’aumento di 190 mila metri cubi di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti, in conformità con l’aggiornamento del Piano dei rifiuti approvato lo scorso anno. La procedura è ancora in fase di valutazione e attende il parere del Paur.

UGENTO – Mentre prosegue l’iter autorizzativo per la sopraelevazione e l’adeguamento della discarica di soccorso di Ugento, sulla base delle direttive dell’aggiornamento del Piano dei rifiuti dello scorso anno e con la previsione dell'aggiunta di 190 mila metri cubi di scarti dal trattamento.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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