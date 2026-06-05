Buono a sapersi | un workshop per ragazze e ragazzi dai 16 ai 22 anni
Un workshop rivolto a giovani tra i 16 e i 22 anni mira a fornire strumenti pratici per affrontare un mondo in continua evoluzione. L'iniziativa si propone di aiutare i partecipanti a orientarsi meglio nelle sfide quotidiane e nelle scelte future. L'obiettivo è offrire un supporto concreto attraverso attività e contenuti specifici, senza entrare in dettagli sulle modalità di svolgimento. La durata e i contenuti del percorso non sono stati ancora comunicati.
L'idea di fondo è semplice: offrire ai giovani strumenti concreti per orientarsi in un mondo che cambia rapidamente. Non un corso scolastico, non una conferenza, ma un'occasione per ragionare insieme su temi che già oggi influenzano le loro vite e che nei prossimi anni ne condizioneranno le scelte — professionali, civili, personali. Un modo per avvicinarsi a questi argomenti non attraverso i libri di testo, ma attraverso chi li vive e li racconta ogni giorno. Cinque incontri, dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30, per capire meglio alcune delle cose più importanti che stanno succedendo: l'intelligenza artificiale, i social network, la scienza, l'informazione, gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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