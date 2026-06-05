Buono a sapersi | un workshop per ragazze e ragazzi dai 16 ai 22 anni

Notizia in breve

Un workshop rivolto a giovani tra i 16 e i 22 anni mira a fornire strumenti pratici per affrontare un mondo in continua evoluzione. L'iniziativa si propone di aiutare i partecipanti a orientarsi meglio nelle sfide quotidiane e nelle scelte future. L'obiettivo è offrire un supporto concreto attraverso attività e contenuti specifici, senza entrare in dettagli sulle modalità di svolgimento. La durata e i contenuti del percorso non sono stati ancora comunicati.