buono a sapersi a peccioli a giugno

A giugno a Peccioli si terrà una serie di incontri organizzati dal Post, dedicati a giovani della regione. La settimana prevede vari appuntamenti rivolti a ragazzi e ragazze, senza scopi di formazione o formazione professionale. L’iniziativa si svolgerà nel centro del paese e coinvolgerà diverse realtà locali. La programmazione comprende momenti di confronto e attività di approfondimento, con l’obiettivo di offrire uno spazio di discussione e condivisione tra i partecipanti.

Il Post curerà una settimana di incontri con ragazzi e ragazze della regione, proseguendo un impegno di informazione e di formazione consolidato Il lavoro di formazione del Post, che oggi si estende su diverse serie di lezioni online, è iniziato tra il 2018 e il 2019: allora con una collaborazione con la scuola Belleville di Milano e con un workshop estivo di giornalismo di una settimana a Peccioli, in Toscana, all’interno del progetto di eventi chiamato Pensavo Peccioli. Quest’anno, dopo che le collaborazioni con la Fondazione Peccioliper e le iniziative del Post a Peccioli si sono arricchite, Pensavo Peccioli ha deciso di dedicare il workshop ad argomenti più diversificati, e indirizzati soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che vivono nella regione, per parlare di “Cosa aspettarsi dal domani”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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