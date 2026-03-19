A Manfredonia è aperto un bando che offre fino a 3.500 euro a giovani tra i 16 e i 30 anni che desiderano sviluppare progetti innovativi. La scadenza per la presentazione delle domande è l’8 aprile e le iscrizioni si effettuano attraverso un link dedicato. Il finanziamento mira a sostenere le idee dei giovani in diverse aree di interesse.

Puoi proporre un evento, un progetto artistico, un’iniziativa di volontariato o un’attività che abbia un impatto positivo sulla città. Non è solo un finanziamento: è un percorso che ti accompagna, ti sostiene e ti aiuta a rendere concreta la tua idea. Abbiamo previsto anche uno sportello dedicato, il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 in piazza del Popolo, al pianterreno del municipio, proprio per aiutarti passo dopo passo nella presentazione del progetto. Con questo percorso vogliamo dare fiducia ai giovani perché sono loro i protagonisti, oggi, della crescita della nostra città. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia fino a 3.500 euro per i ragazzi dai 16 ai 30 anni che vogliono trasformare le idee in progetti

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