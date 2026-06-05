Bulloni sulla targa per renderla illeggibile denunciato un minorenne a Camporotondo Etneo

Da cataniatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un minorenne è stato denunciato a Camporotondo Etneo dopo aver modificato la proprio targa, inserendo bulloni per rendere illeggibile la scritta. I carabinieri della locale stazione, supportati dai militari di una compagnia speciale e dalla sezione radiomobile, hanno effettuato controlli estesi nel territorio. Durante le verifiche, sono stati individuati e segnalati vari veicoli e persone. La modifica della targa è stata riscontrata tra le infrazioni più gravi.

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I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia” e della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, hanno effettuato dei controlli ad ampio raggio nei territori di Camporotondo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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