Bulloni sulla targa per renderla illeggibile denunciato un minorenne a Camporotondo Etneo
Un minorenne è stato denunciato a Camporotondo Etneo dopo aver modificato la proprio targa, inserendo bulloni per rendere illeggibile la scritta. I carabinieri della locale stazione, supportati dai militari di una compagnia speciale e dalla sezione radiomobile, hanno effettuato controlli estesi nel territorio. Durante le verifiche, sono stati individuati e segnalati vari veicoli e persone. La modifica della targa è stata riscontrata tra le infrazioni più gravi.
I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia” e della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, hanno effettuato dei controlli ad ampio raggio nei territori di Camporotondo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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