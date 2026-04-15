Cavallo lanciato al galoppo in strada | scoperto allenamento illegale a Camporotondo Etneo

Durante un controllo lungo una strada di Camporotondo Etneo, i Carabinieri hanno scoperto un cavallo in corsa al galoppo, risultato essere coinvolto in un allenamento illegale. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare chi fosse responsabile di questa attività non autorizzata, mentre proseguono le verifiche sui soggetti coinvolti e sull’eventuale presenza di altre pratiche non conformi alla normativa vigente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri contro le corse clandestine. I Carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo, con il supporto della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania, hanno denunciato quattro persone di età compresa tra i 22 e i 63 anni, residenti tra Piedimonte Etneo e Giarre. I soggetti sono ritenuti responsabili, in concorso, del reato di maltrattamento di animali, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’operazione si inserisce nei servizi di controllo del territorio predisposti per contrastare il fenomeno delle corse clandestine di cavalli, da tempo sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cavallo lanciato al galoppo in strada: scoperto allenamento illegale a Camporotondo Etneo Notizie correlate Comuni Plastic Free, Camporotondo Etneo conquista il massimo riconoscimentoSono 20 i Comuni siciliani premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di... Camporotondo Etneo, arsenale nascosto sotto il balcone: arrestato 38enneABBONATI A DAYITALIANEWS Armi clandestine e pene severe La normativa italiana prevede sanzioni molto rigide per la detenzione di armi clandestine,...