Camporotondo Etneo arsenale nascosto sotto il balcone | arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Camporotondo Etneo con un arsenale nascosto sotto il balcone di casa. La polizia ha sequestrato diverse armi clandestine, tutte prive di matricola o con numeri cancellati, che sono considerate illegali secondo la normativa italiana. Le autorità hanno proceduto all’arresto in seguito a un controllo mirato e alle successive verifiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Armi clandestine e pene severe. La normativa italiana prevede sanzioni molto rigide per la detenzione di armi clandestine, ovvero prive di matricola o con numeri identificativi cancellati, poiché considerate estremamente pericolose e non tracciabili. Sono inoltre puniti con pene rilevanti la detenzione abusiva di armi e munizioni e la ricettazione, reati che alimentano il mercato illegale e favoriscono l’utilizzo di armamenti in contesti criminali. L’operazione dei Carabinieri nel Catanese. Nel contesto delle attività investigative contro la diffusione di armi illegali, i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, insieme ai militari della Stazione di Camporotondo Etneo, hanno arrestato un uomo di 38 anni residente a San Pietro Clarenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Camporotondo Etneo, arsenale nascosto sotto il balcone: arrestato 38enne Articoli correlati Comuni Plastic Free, Camporotondo Etneo conquista il massimo riconoscimentoSono 20 i Comuni siciliani premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di... Camporotondo Etneo: animali protetti senza certificazione e irregolarità nella gestione, denunciata 51enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri in una pensione per animali A Camporotondo Etneo, in provincia di Catania, i Carabinieri della...