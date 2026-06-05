Bufera in casa Lazio | gli ultras annunciano lo sciopero degli abbonamenti contro i romanisti in dirigenza
Gli ultras della Lazio hanno annunciato lo sciopero degli abbonamenti, accusando la dirigenza di favorire i tifosi avversari. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale e riguarda la prossima stagione. La protesta nasce da tensioni interne tra i sostenitori e la società, con accuse di favoritismi e discriminazioni. La situazione rischia di creare divisioni all’interno del club, già segnato da una frattura tra le diverse fazioni dei tifosi.
Una spaccatura profonda e destinata a far discutere a lungo scuote l’ambiente della Lazio all’alba della nuova stagione sportiva. Con un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali social, il tifo organizzato biancoceleste ha annunciato una decisione drastica: il prossimo anno non verrà sottoscritto alcun abbonamento per le gare casalinghe allo Stadio Olimpico. Al centro della feroce contestazione della Curva Nord c’è la composizione dei quadri societari scelti dal presidente Claudio Lotito, accusati di ospitare figure professionali di dichiarata fede giallorossa. «Fuori i romanisti dalla Lazio. Non è tollerabile che nella struttura dirigenziale ci siano tifosi della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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