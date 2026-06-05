Bufera in casa Lazio | gli ultras annunciano lo sciopero degli abbonamenti contro i romanisti in dirigenza

Notizia in breve

Gli ultras della Lazio hanno annunciato lo sciopero degli abbonamenti, accusando la dirigenza di favorire i tifosi avversari. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale e riguarda la prossima stagione. La protesta nasce da tensioni interne tra i sostenitori e la società, con accuse di favoritismi e discriminazioni. La situazione rischia di creare divisioni all’interno del club, già segnato da una frattura tra le diverse fazioni dei tifosi.