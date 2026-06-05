Bufera in casa Lazio | gli ultras annunciano lo sciopero degli abbonamenti contro i romanisti in dirigenza

Da sololaroma.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli ultras della Lazio hanno annunciato lo sciopero degli abbonamenti, accusando la dirigenza di favorire i tifosi avversari. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale e riguarda la prossima stagione. La protesta nasce da tensioni interne tra i sostenitori e la società, con accuse di favoritismi e discriminazioni. La situazione rischia di creare divisioni all’interno del club, già segnato da una frattura tra le diverse fazioni dei tifosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una spaccatura profonda e destinata a far discutere a lungo scuote l’ambiente della Lazio all’alba della nuova stagione sportiva. Con un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali social, il tifo organizzato biancoceleste ha annunciato una decisione drastica: il prossimo anno non verrà sottoscritto alcun abbonamento per le gare casalinghe allo Stadio Olimpico. Al centro della feroce contestazione della Curva Nord c’è la composizione dei quadri societari scelti dal presidente Claudio Lotito, accusati di ospitare figure professionali di dichiarata fede giallorossa. «Fuori i romanisti dalla Lazio. Non è tollerabile che nella struttura dirigenziale ci siano tifosi della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lazio, aria di sciopero degli abbonamenti. Venerdì la decisioneIl tifo organizzato della Lazio deciderà venerdì se avviare uno sciopero degli abbonamenti.

Vertenza Casa Sollievo, la crisi si aggrava: sindacati annunciano lo sciopero della fame a oltranzaNella giornata del 2 maggio, i rappresentanti sindacali di diverse sigle hanno avviato uno sciopero della fame a oltranza per protestare contro la...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web