Vertenza Casa Sollievo la crisi si aggrava | sindacati annunciano lo sciopero della fame a oltranza

Nella giornata del 2 maggio, i rappresentanti sindacali di diverse sigle hanno avviato uno sciopero della fame a oltranza per protestare contro la situazione di crisi di Casa Sollievo della Sofferenza. La vertenza riguarda le difficoltà economiche e le tensioni interne che si sono acuite negli ultimi mesi. La protesta si svolge in un momento di crescente preoccupazione tra i lavoratori e gli operatori coinvolti.

È cominciato nella giornata di oggi, 2 maggio, lo sciopero della fame indetto dai sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fp, Fials e Nursing Up in merito alla vertenza di Casa Sollievo della Sofferenza, crisi che sembra giunta a un punto di non ritorno. Una decisione, quella delle segreterie.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Crociata per Casa Sollievo, scatta lo sciopero della fame: "Non siamo eroi da sfruttare, ma da rispettare" Crisi Casa Sollievo della Sofferenza: i sindacati proclamano di nuovo lo stato di agitazione del personaleNella lettera-appello rivolta al Prefetto di Foggia le motivazioni che hanno spinto le segreterie territoriali a ricominciare la battaglia contro la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La quiete dopo la tempesta a Casa Sollievo: il direttore delle risorse umane convoca i sindacati; Vertenza Casa Sollievo: no dei sindacati al 7 maggio, incontro va anticipato prima dell'arrivo di Parolin; Casa Sollievo, sindacati in piazza il 4 maggio: Diritti a rischio; Casa Sollievo, lavoratori in piazza il 4 maggio: Diritti a rischio, non resteremo in silenzio. Home // Cronaca // Casa Sollievo della Sofferenza, i sindacati alzano il livello dello scontro: dal 2 maggio sciopero della fame, il 4 grande corteo cittadinoCasa Sollievo della Sofferenza, i sindacati alzano il livello dello scontro: dal 2 maggio sciopero della fame, il 4 grande corteo cittadino ... statoquotidiano.it Casa Sollievo, lavoratori in piazza il 4 maggio: Diritti a rischio, non resteremo in silenzioUna mobilitazione che coinvolge lavoratori, cittadini e forze sociali per difendere uno dei simboli sanitari e spirituali del territorio. A ... immediato.net VERTENZA CASA SOLLIEVO Corteo dei lavoratori alla vigilia del 70esimo anniversario dell'ospedale - facebook.com facebook