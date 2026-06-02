Lazio aria di sciopero degli abbonamenti Venerdì la decisione

Ancora qualche giorno di attesa e il tifo organizzato della Lazio svelerà i prossimi passi ufficiali della protesta nei confronti del presidente Lotito. La certezza è che la contestazione andrà avanti a tutti i livelli anche perché non ci sono segnali di cambiamento nelle strategie comunicative della Lazio da alcuni mesi peggiorate anche per colpa di comunicati del club assolutamente insensati. Anzi, le ultime dichiarazioni del numero uno biancoceleste alla buvette della Camera dei Deputati hanno contribuito a mettere ulteriore benzina sul fuoco in un ambiente già lacerato da questa lunga lotta intestina che non si sa dove porterà. La... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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