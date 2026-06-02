Lazio aria di sciopero degli abbonamenti Venerdì la decisione
Il tifo organizzato della Lazio deciderà venerdì se avviare uno sciopero degli abbonamenti. La decisione arriverà dopo alcuni giorni di discussione interna. La protesta riguarda il rapporto con il presidente e le modalità di gestione della società. Nessun dettaglio su eventuali azioni concrete o date precise, ma si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime ore. La situazione tiene in sospeso i sostenitori, mentre si aspetta la comunicazione finale del gruppo organizzato.
Ancora qualche giorno di attesa e il tifo organizzato della Lazio svelerà i prossimi passi ufficiali della protesta nei confronti del presidente Lotito. La certezza è che la contestazione andrà avanti a tutti i livelli anche perché non ci sono segnali di cambiamento nelle strategie comunicative della Lazio da alcuni mesi peggiorate anche per colpa di comunicati del club assolutamente insensati. Anzi, le ultime dichiarazioni del numero uno biancoceleste alla buvette della Camera dei Deputati hanno contribuito a mettere ulteriore benzina sul fuoco in un ambiente già lacerato da questa lunga lotta intestina che non si sa dove porterà. La... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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