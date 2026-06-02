Iervolino sceglie allenatore e ritiro estivo | prende forma la nuova Salernitana

Il proprietario della squadra si trova a Capri per alcuni giorni di vacanza e tra domani e giovedì incontrerà l’allenatore e il direttore sportivo. Entrambi sono pronti a ricevere la conferma nei loro ruoli e si occuperanno della preparazione della prossima stagione. La società sta definendo anche il ritiro estivo, che rappresenta un passo importante per la ricostruzione del team. Nessun dettaglio sui nomi degli allenatori o sulle date precise del ritiro.

Iervolino è a Capri per scampoli di vacanza. Tra domani e giovedì, farà “rotta” su Cosmi e Faggiano. All'allenatore e al direttore sportivo, entrambi pronti ad incassare la riconferma, affiderà la ricostruzione della prossima stagione. Non sarà, dunque, rifondazione ma volontà di puntellare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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