Salernitana vicina alla cessione da Lotito a Iervolino fino alla nuova proprietà | manca l'ok in FIGC

La Salernitana è passata in 5 anni dalla proprietà di Lotito al trust fino a Danilo Iervolino che ora sarebbe a un passo dal cedere il club campano. Mancherebbe ancora l'ok dalla FIGC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La crisi della Edim di Villasanta: spuntano tre compratori, Bosch vicina alla cessioneVillasanta (Monza e Brianza) – Cassa e fermo produttivo da Pasqua, ma spuntano tre compratori, con uno “le trattative sono in stato avanzato”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Salernitana vicina

Temi più discussi: Salernitana, accordo fatto per la cessione ma... spunta una clausola; Mister Olidata entra nel calcio, vicino all’acquisto della Salernitana; Cessione Salernitana, i due nodi che bloccano l’acquisto del club per Rufini; Salernitana, Iervolino pronto a cedere il club a 1€.

Trattativa cessione Salernitana: informata dell’operazione la FIGCStampa La US Salernitana 1919 si prepara a vivere una possibile svolta societaria. Una trattativa portata avanti con grande discrezione nelle scorse settimane avrebbe infatti subito un’improvvisa acce ... salernonotizie.it

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La Salernitana è vicina al cambio di proprietà: la prossima settimana si dovrebbe formalizzare il passaggio a Cristiano Rufini, a capo di Olidata. "Lavoriamo in silenzio per raggiungere gli obiettivi", ha dichiarato facebook

La #Salernitana è molto vicina ad una svolta societaria: affondo decisivo di Rufini nonostante molti pretendenti anche da Roma e da “vicinanze amministrativo-comunali”. Affondo importante del patron di Olidata che potrebbe farsi affiancare anche da Gerar x.com