Enzo Bucchioni ha commentato la situazione di Vlahovic e Hojlund, sottolineando che le squadre di Juventus e Napoli si trovano in una fase di decisione riguardo alle strategie di mercato. Nel suo intervento, ha analizzato le possibilità di ciascuna squadra di inserire i due attaccanti, senza aggiungere considerazioni personali o opinioni. La discussione si concentra sulle scelte tattiche e di rosa, con particolare attenzione alle mosse future delle due compagini.

Enzo Bucchioni ha affrontato diversi temi di attualità, dalla Nazionale al mercato, passando per il futuro di Dusan Vlahovic e per il riscatto di Rasmus Hojlund da parte del Napoli. Il giornalista, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, è partito dalla vittoria dell’Italia contro il Lussemburgo. Nel suo giudizio, la prova degli azzurri ha offerto segnali interessanti, soprattutto per la prestazione di Pio Esposito. Bucchioni ha dichiarato: “Innanzitutto Pio ha fatto una grande partita, dimostrando di essere un attaccante vero, venendo a legare il gioco sempre con i tempi giusti. Era chiaramente una partita sperimentale, ma si è comunque mosso benissimo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Bucchioni su Vlahovic e Hojlund: Juve e Napoli al bivio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vlahovic-Napoli, pista difficile: pesa il riscatto di HojlundIl Napoli sta considerando le proprie opzioni per il reparto offensivo, con una particolare attenzione alla situazione di Vlahovic.

Juve, rebus attacco: bivio Vlahovic, David e Openda in bilico e Kolo Muani sullo sfondoLa Juventus si trova a dover decidere sul futuro dell’attacco, con Vlahovic al centro di un rinnovo ancora in sospeso e un’ultima proposta da parte...

Temi più discussi: Bucchioni: Leao, altro che clausola: ecco quanto vale. Ibra fatica a fare il manager; Bucchioni: Italia, Esposito ha fatto vedere di essere un giocatore vero; Bucchioni: Conte come Sacchi. Porta tutto al massimo. Se non lo segui...; Riscatto Hojlund, Bucchioni: Il Napoli ha fatto bene. Problema può essere gioco di Allegri….

@EnzoBucchioni:Rinuciare a #Vlahovic non è un affare per la #Juventus Ascolta l'intervento x.com

Mecca ironico su Vlahovic: Nel suo futuro avrà qualcosa in serbo...Vlahovic non rinnoverà con la Juventus. Termina il rapporto tra il centravanti serbo e la società bianconera dopo quattro anni e mezzo. Il commento di Mecca ... tuttojuve.com

Bucchioni: Quella tra Vlahovic e la Juventus è una storia che non è mai decollataEnzo Bucchioni ha parlato dell’addio che si consumerà a fine mese tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Il bomber serbo andrà via a costo zero ... tuttojuve.com