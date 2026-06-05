Bucchioni su Vlahovic e Hojlund | Juve e Napoli al bivio
Enzo Bucchioni ha commentato la situazione di Vlahovic e Hojlund, sottolineando che le squadre di Juventus e Napoli si trovano in una fase di decisione riguardo alle strategie di mercato. Nel suo intervento, ha analizzato le possibilità di ciascuna squadra di inserire i due attaccanti, senza aggiungere considerazioni personali o opinioni. La discussione si concentra sulle scelte tattiche e di rosa, con particolare attenzione alle mosse future delle due compagini.
Enzo Bucchioni ha affrontato diversi temi di attualità, dalla Nazionale al mercato, passando per il futuro di Dusan Vlahovic e per il riscatto di Rasmus Hojlund da parte del Napoli. Il giornalista, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, è partito dalla vittoria dell’Italia contro il Lussemburgo. Nel suo giudizio, la prova degli azzurri ha offerto segnali interessanti, soprattutto per la prestazione di Pio Esposito. Bucchioni ha dichiarato: “Innanzitutto Pio ha fatto una grande partita, dimostrando di essere un attaccante vero, venendo a legare il gioco sempre con i tempi giusti. Era chiaramente una partita sperimentale, ma si è comunque mosso benissimo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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