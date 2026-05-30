Il Napoli sta considerando le proprie opzioni per il reparto offensivo, con una particolare attenzione alla situazione di Vlahovic. La trattativa con la Juventus si presenta complessa, anche a causa del riscatto di Hojlund, che potrebbe influenzare le decisioni sul mercato. La società analizza le strategie più opportune per rafforzare l’attacco nella prossima sessione di trasferimenti. Non sono ancora stati definiti i dettagli delle operazioni o le eventuali offerte ufficiali.

Il Napoli valuta le prossime mosse per l’attacco. Il nome più suggestivo resta quello di Dusan Vlahovic, centravanti serbo in uscita dalla Juventus e profilo molto gradito a Massimiliano Allegri. Il rapporto tra l’allenatore e l’attaccante è già consolidato. Nella stagione 2023-24, con Allegri in panchina, Vlahovic riuscì a segnare 18 gol nonostante un’annata complessa. Un rendimento che spiega perché il tecnico possa considerarlo un rinforzo ideale per aumentare il peso offensivo del Napoli. L’operazione, però, resta molto complicata. Secondo Il Mattino, l’investimento sarebbe particolarmente pesante e, almeno per ora, rimarrebbe più vicino alla suggestione che a una trattativa realmente impostata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Vlahovic-Napoli, pista difficile: pesa il riscatto di Hojlund

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Futuro Napoli, ufficiale il riscatto di Rasmus HojlundIl Napoli ha ufficializzato il riscatto di Rasmus Hojlund, dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima UEFA Champions League con la...

Elmas-Napoli, riscatto lontano: pesa il costoIl trasferimento di Eljif Elmas dal Napoli al club di destinazione sembra sempre più improbabile, a causa dei costi elevati richiesti per il riscatto.

Argomenti più discussi: Vlahovic-Juventus, ultimo atto? Il Napoli vuole Atta e Davis; SportMediaset: La finale di Luis Enrique Video; ??Juve, Spalletti resta anche senza Champions. Vuole Lobotka, Kim e...Vlahovic; Vlahovic-Napoli, Ceccarini: Ecco come stanno davvero le cose.

Vlahovic-Napoli, Ceccarini: Ecco come stanno davvero le coseClamorosa idea Vlahovic per il Ds Giovanni Manna: è questa la notizia a sorpresa lanciata stamattina da TuttoSport, considerando che il centravanti serbo è in scadenza di contratto a giugno e sta per ... msn.com