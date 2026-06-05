Btp in corsa | lo spread sale a 76 punti e i rendimenti al 3,78%
Lo spread tra Btp e Bund sale a 76 punti base, con i rendimenti dei titoli italiani al 3,78%. La decisione della Banca centrale europea sui tassi di interesse potrebbe influenzare i rendimenti dei Btp, anche se lo spread rimane stabile. Nonostante ciò, i rendimenti italiani continuano a crescere, suggerendo che fattori interni o aspettative di mercato contribuiscano all’aumento. La situazione riflette un mercato in attesa di sviluppi sulla politica monetaria europea.
Come influenzerà la decisione della BCE sui rendimenti dei Btp?. Perché i rendimenti crescono nonostante lo spread resti stabile?. Quanto costerà al bilancio dello Stato l'aumento dei tassi?. Quali fattori monetari prevalgono oggi sulle tensioni in Medio Oriente?.? In Breve Rendimenti Btp in crescita costante di circa 0,01 punto percentuale per sessione.. Possibile superamento soglia psicologica 3,80% in funzione decisioni BCE.. Tensioni geopolitiche in Medio Oriente non influenzano lo spread a 76 punti.. Aumento sistematico rendimenti incrementa oneri interessi per bilancio pubblico..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Spread Btp-Bund a 76 punti, continua la crescita dei rendimenti al 3,78%Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 76 punti base all'inizio della giornata del 5 giugno, segnando un aumento di un...
Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 78,8 puntiAll'apertura dei mercati, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si attesta a 78,8 punti, rispetto ai 76,3 di ieri sera.
Argomenti più discussi: Asta Btp 28 maggio, caratteristiche e rendimento dei Titoli di Stato: cosa sapere; Acquisti sui titoli oil con corsa petrolio. Svetta Saipem; Spread Btp-Bund a 75 punti base, i rendimenti tornano vicini al 3,80%; BTP Italia Sì: Lo Stato lancia il nuovo titolo anti-inflazione che esclude l’ISEE, ecco quanto conviene davvero.
L’Italia è davvero messa peggio della Grecia? Non proprio, ma il dato che sta facendo discutere è reale: nel 2026 il rapporto debito/PIL italiano potrebbe superare quello greco. La differenza però è enorme: l’Italia resta un’economia molto più grande e industri facebook