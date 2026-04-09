All'apertura dei mercati, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si attesta a 78,8 punti, rispetto ai 76,3 di ieri sera. Nel frattempo, il rendimento del decennale italiano aumenta di quattro punti base, raggiungendo il 3,75%. Questi dati indicano un leggero aumento della differenza tra i due titoli di riferimento europei.

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in rialzo a 78,8 punti dai 76,3 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale di 4 punti base al 3,75%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 78,8 punti

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Lo spread Btp-Bund chiude in forte calo a 76,3 punti. Il rendimento del titolo di Stato italiano è sceso al 3,7% #ANSA x.com

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