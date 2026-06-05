Brutta caduta in bici | giovane trasportato in ospedale

Da leccotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane è stato trasportato in ospedale dopo una caduta in bicicletta avvenuta questa mattina alle 10 in via Don Giuseppe Allamano, a Castello Brianza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. La dinamica dell’incidente non è ancora nota. La vittima ha riportato ferite e traumi e si trova sotto osservazione. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

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Giovane soccorso d'urgenza dopo una brutta caduta in bici. L'incidente è avvenuto alle 10 di questa mattina, venerdì, a Castello Brianza, lungo via Don Giuseppe Allamano. A rimanere ferito un ragazzo di 18 anni che stava proseguendo in sella alla propria bicicletta. L'allarme è scattato in codice. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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