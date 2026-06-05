Brutta caduta in bici | giovane trasportato in ospedale

Notizia in breve

Un giovane è stato trasportato in ospedale dopo una caduta in bicicletta avvenuta questa mattina alle 10 in via Don Giuseppe Allamano, a Castello Brianza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. La dinamica dell’incidente non è ancora nota. La vittima ha riportato ferite e traumi e si trova sotto osservazione. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.