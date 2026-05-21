Brutta caduta in moto | giovane centauro trasferito in ospedale
Un giovane centauro è stato trasportato in ospedale dopo una caduta in moto avvenuta questa mattina a Cernusco Lombardone. L’incidente è avvenuto alle 8 lungo via Spluga e ha coinvolto un uomo di 21 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasferito il ferito in struttura sanitaria. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni del centauro né sulle cause dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso.
Brutta caduta in moto a Cernusco Lombardone. Un centauro di 21 anni è rimasto ferito a seguito dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 8 (giovedì 21 maggio) lungo via Spluga. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. L'allarme è scattato in codice giallo (media. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sullo stesso argomento
Schianto tra auto e moto in via Foscolo: giovane trasferito in ospedaleIncidente stradale in via Ugo Foscolo a Lecco con un 18enne ferito e trasportato in ospedale.
Leggi anche: Brutta caduta in moto: ragazzina soccorsa
Momenti terrificanti in pista: Zarco è rimasto incastrato sotto la moto di Pecco. Un incidente grave che ha richiesto cure mediche immediate, con il pilota che ha riportato fratture significative. La copertina mostra anche Petrucci, che ha subito una brutta caduta. L facebook
Albert Withen Philipsen ha subito una brutta caduta in allenamento a 80 km/h - Dal suo Instagram reddit
Scontro auto e moto a Cermenate: motociclista 29enne ferito, prognosi riservata dopo una brutta cadutaIncidente nel primo pomeriggio in via Armando Diaz. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza, automedica ed elicottero da Bergamo, ma rientrato alla base. ciaocomo.it
MOTO GP - Pecco Bagnaia sul podio nonostante una brutta caduta e due bandiere rosseCaos, cadute e colpi di scena a Montmelò, dove il GP di Barcellona si è trasformato in una gara a eliminazione con ben tre partenze e una lunga serie di incidenti ... quotidianocanavese.it