Brutta caduta in moto | giovane centauro trasferito in ospedale

Un giovane centauro è stato trasportato in ospedale dopo una caduta in moto avvenuta questa mattina a Cernusco Lombardone. L’incidente è avvenuto alle 8 lungo via Spluga e ha coinvolto un uomo di 21 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasferito il ferito in struttura sanitaria. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni del centauro né sulle cause dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso.

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Brutta caduta in moto a Cernusco Lombardone. Un centauro di 21 anni è rimasto ferito a seguito dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 8 (giovedì 21 maggio) lungo via Spluga. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. L'allarme è scattato in codice giallo (media. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Schianto tra auto e moto in via Foscolo: giovane trasferito in ospedaleIncidente stradale in via Ugo Foscolo a Lecco con un 18enne ferito e trasportato in ospedale. Leggi anche: Brutta caduta in moto: ragazzina soccorsa Albert Withen Philipsen ha subito una brutta caduta in allenamento a 80 km/h - Dal suo Instagram reddit Scontro auto e moto a Cermenate: motociclista 29enne ferito, prognosi riservata dopo una brutta cadutaIncidente nel primo pomeriggio in via Armando Diaz. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza, automedica ed elicottero da Bergamo, ma rientrato alla base. ciaocomo.it MOTO GP - Pecco Bagnaia sul podio nonostante una brutta caduta e due bandiere rosseCaos, cadute e colpi di scena a Montmelò, dove il GP di Barcellona si è trasformato in una gara a eliminazione con ben tre partenze e una lunga serie di incidenti ... quotidianocanavese.it