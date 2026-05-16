Brutta caduta in bici a Garlate soccorsa una ragazza

Una ragazza è rimasta coinvolta in una caduta mentre era in bicicletta questa mattina a Garlate. L’incidente si è verificato alle 11 lungo la strada provinciale 72, che collega i due centri abitati di Olginate e Pescate. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno prestato assistenza alla giovane coinvolta nell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Paura per una brutta caduta in bici e pronto intervento dei soccorsi a Garlate. L'incidente è avvenuto alle ore 11 di questa mattina, sabato 16 maggio, lungo la strada provinciale 72 che attraversa il paese collegando Olginate con Pescate. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Brutta caduta in gruppo, Ganna resta in piedi | Milano-Sanremo 2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Brutta caduta in moto: ragazzina soccorsa Brutta caduta in bici a pochi passi dal lago, arriva l'elisoccorsoÈ dovuto intervenire l’elicottero di soccorso per una donna di 56 anni che nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile, è rimasta ferita dopo una... Brutta caduta in bici a Garlate, soccorsa una ragazzaPaura per una brutta caduta in bici e pronto intervento dei soccorsi a Garlate. L'incidente è avvenuto alle ore 11 di questa mattina, sabato 16 maggio, lungo la strada provinciale 72 che attraversa il ... leccotoday.it Adam Yates è tra i ciclisti coinvolti nella maxi caduta della seconda tappa del Giro d’Italia Il capitano della UAE Emirates prende una brutta botta e finisce a 13' di ritardo. Uno dei possibili protagonisti per la lotta alla maglia rosa esce di scena #GirodItalia # x.com Terribile caduta al Giro d’Italia, volano le bici e ciclisti sotto il guard rail: Silva vince la tappaGuillermo Silva vince la seconda tappa del Giro d'Italia che però è stata caratterizzata da una terribile caduta ... fanpage.it