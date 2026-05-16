Brutta caduta in bici a Garlate soccorsa una ragazza
Una ragazza è rimasta coinvolta in una caduta mentre era in bicicletta questa mattina a Garlate. L’incidente si è verificato alle 11 lungo la strada provinciale 72, che collega i due centri abitati di Olginate e Pescate. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno prestato assistenza alla giovane coinvolta nell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.
Paura per una brutta caduta in bici e pronto intervento dei soccorsi a Garlate. L'incidente è avvenuto alle ore 11 di questa mattina, sabato 16 maggio, lungo la strada provinciale 72 che attraversa il paese collegando Olginate con Pescate. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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