Brutale rapina a disabile in carrozzina rintracciato anche il cubano che faceva da palo

Un uomo in carrozzina è stato aggredito durante una rapina nel pomeriggio. I rapinatori hanno sottratto oggetti di valore e sono fuggiti. I militari hanno arrestato un 28enne egiziano coinvolto nell’episodio e hanno identificato anche un uomo di nazionalità cubana che faceva da “palo”. Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per ricostruire l’intera dinamica.

Reggio Emilia, 6 giugno 2026 – Un’aggressione brutale ai danni di una persona “fragile”, avvenuta il 7 aprile scorso nella zona della stazione storica di Reggio Emilia, sta vedendo completare le indagini dei carabinieri. Dopo aver arrestato un 28enne accusato della rapina a un pensionato invalido al 100%, costretto sulla sedia a rotelle, i militari dell’Arma sono risaliti anche al presunto complice, un trentenne a sua volta sottoposto a misura cautelare ordinata dal tribunale reggiano. Il 28enne, di origine egiziana, era stato raggiunto dall’ordinanza di custodia un carcere mentre era già in cella a Parma per altro reato. Ora è stato... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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