Il disabile in carrozzina che aggredisce per mesi vicini e negozianti e anche una inviata di Mediaset

Un uomo in carrozzina ha aggredito per mesi vicini, negozianti e anche una giornalista di Mediaset, che tentava di intervistarlo. Durante questo periodo, ha rovesciato tavoli in bar, distrutto fioriere e minacciato i vicini, perseguitandoli. Nonostante le telecamere di sorveglianza, il comportamento è continuato, culminando con l'aggressione alla giornalista avvenuta a marzo.

Tavoli rovesciati nei bar, fioriere distrutte, vicini di casa minacciati e perseguitati. Nemmeno le telecamere di Mediaset lo avevano fermato, tanto che a marzo aveva aggredito una giornalista che stava solo cercando di intervistarlo. Per mesi un 38enne di nazionalità serba ha seminato il panico. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ritrovata la carrozzina rubata a Valeria, giovane prof disabile, che aveva fatto un appello sui socialLa carrozzina di una giovane insegnante disabile, scomparsa recentemente, è stata ritrovata.

Ladro alla Coop aggredisce commesso e il disabile che tenta di fermarlo: bloccato dagli street tutorUn uomo è stato sorpreso a rubare in un supermercato di Corso Garibaldi ieri pomeriggio.

Si parla di: Roma, una donna disabile denuncia: Un tassista ha rifiutato la corsa perché accompagnata dal mio cane guida.

Carrozzina rubata a disabile. Era smontata in un solaioNel quartiere Baggio, culla storica di microcriminalità milanese, si è raggiunto un nuovo, esaltante traguardo di cretinaggine criminale. Il 15 aprile a una giovane insegnante con disabilità sparisce ... ilgiornale.it

Truffano un disabile in carrozzina. Coppia denunciata dai carabinieriUn’apparente solidarietà rivelatasi un piano per colpire una persona vulnerabile, è la storia che ha portato lo scorso 20 aprile i carabinieri della stazione di Copparo a denunciare un 53enne e una ... ilrestodelcarlino.it