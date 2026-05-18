Tentata rapina al supermercato con una pistola giocattolo | condannato il complice che fece da palo

Il Tribunale di Lecce ha condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione un uomo di 30 anni, residente in provincia, per aver partecipato a una tentata rapina in un supermercato di Aradeo. L’episodio si è verificato il 18 ottobre 2024, quando l’imputato ha fatto da palo durante il tentativo di furto, che si è concluso senza reati consumati. La rapina era stata pianificata con l’uso di una pistola giocattolo, e il processo ha portato alla condanna dell’imputato.

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ARADEO - Tre anni e quattro mesi di reclusione è la pena inflitta oggi dal Tribunale di Lecce ad Antonio Carmine Minerba, 30enne di Aradeo, per la tentata rapina al supermercato Conad City di via Pozzi Dolci, avvenuta il 18 ottobre 2024 ad Aradeo (qui, la notizia).Minerba era il complice che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli Piazza Dante, rapina una turista con una pistola giocattoloRapina aggravata in un locale di piazza Dante: 33enne minaccia una turista con una pistola finta e fugge con il cellulare Paura nella notte in zona... Tredicenne rapina un ufficio postale con una pistola giocattolo, doveva essere a scuolaABBONATI A DAYITALIANEWS Il colpo mentre i genitori lo credevano a scuola Un episodio sorprendente e preoccupante si è verificato a Vigliano... Intervento della Polizia di Stato nella notte a Como, dove due cittadini marocchini, rispettivamente di 31 e 23 anni e senza fissa dimora in Italia, sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina e tentato furto aggravato. x.com Tentata rapina in un supermercato di Bosco Minniti: malvivente in fuga, indaga la poliziaTentata rapina nel pomeriggio ai danni di un supermercato della zona di Bosco Minniti. Secondo una prima ricostruzione, un uomo si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio commerciale di via Fran ... siracusaoggi.it Siracusa, tentata rapina in un supermercato: afferra per il braccio una cassiera e fugge viaAl vaglio anche le eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno del supermercato ... siracusanews.it