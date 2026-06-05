Brunson è inarrestabile Towns è prezioso | così i Knicks si prendono a sorpresa il fattore campo | NBA Freestyle

Jalen Brunson ha segnato 35 punti, guidando i Knicks alla vittoria sul campo avversario. Towns ha contribuito con 28 punti e 12 rimbalzi. La squadra ha conquistato il primo turno dei playoff, interrompendo una serie negativa di sconfitte in casa. Brunson ha realizzato 12 su 20 dal campo, mentre Towns ha aggiunto 10 rimbalzi offensivi. La vittoria permette ai Knicks di ottenere il fattore campo nella prossima sfida.

Implacabile Jalen Brunson. Più che una mano sinistra, ha un cobra incantatore collegato al braccio. Che si piega, si attorciglia, si contorce in entrata per trovare la giusta angolazione di tiro, anche all’interno di fitte selve di braccia protese. Velenoso in palleggio arresto e tiro, velenoso in avvicinamento. In una finale NBA, non si vedeva un go to guy (giocatore a cui passare la palla quando il tiro conta per davvero.) con queste (ridotte) dimensioni dai tempi di Allen Iverson. Solo che The Answer saltava un metro e mezzo da fermo, cambiava direzione in palleggio alla velocità di uno Space Shuttle, correva i 100 metri tipo campione olimpico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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